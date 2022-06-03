МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ложью обвинения России в создании мирового продовольственного кризиса и подчеркнул, что для улучшения продовольственной безопасности надо отказаться от санкций. СМИ: в Стамбуле появится центр взаимодействия по "зерновому вопросу"

"Это ложь", — сказал он в интервью Al Jazeera в ответ на слова о том, что западные страны обвиняют Россию в создании мирового продовольственного кризиса.

Медведев напомнил, что продовольственная ситуация на планете начала ухудшаться лет пять-семь назад, и это связано с разными причинами. Сейчас ситуация усугубилась, в том числе из-за санкций Запада, добавил он.

"Они хотят, чтобы мы поставляли, допустим, ту же самую пшеницу, а они ее арестовывали, что ли? Ну так же не происходит в мире, это невозможно", — сказал он.

Медведев подчеркнул, что "для того чтобы в целом улучшить продовольственную безопасность в мире, оптимизировать продовольственную ситуацию, нужно отказаться от взаимных санкций, и тогда цены на продовольствие станут ниже". Также, по его словам, "нужно отказаться от дурацких санкций в отношении удобрений".

Говоря о зерновых, которые находится на складах Украины, Медведев отметил, что "им надо разминировать все проходы".

"Мы никак не препятствуем вывозу этого продовольствия. Пожалуйста, пусть они все сделают и в соответствии с теми договоренностями, которые есть, поставляют в другие страны — и морским путем, и сухопутным путем", — сказал зампредседателя Совбеза РФ.