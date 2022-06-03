МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Развертываемое Россией новое вооружение представляет для территории США угрозу, заявил конгрессу командующий Северным командованием Пентагона генерал ВВС Глен Ванхерк. Его слова приводит газета Washington Times. Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США

Генерал охарактеризовал Россию как "главную военную угрозу", напомнив, что в декабре 2019 года она развернула гиперзвуковую ракету, которая летит с чрезвычайно высокой скоростью, а затем маневрирует на малой высоте, чтобы помешать противнику обнаружить и отследить ее.

Следующим крупным достижением Москвы он назвал новые ракеты большой дальности, которые должны быть развернуты в ближайшие несколько лет. Он напомнил заявления президента России Владимира Путина, что новое оружие способно атаковать Соединенные Штаты ядерными боеголовками как с северной, так и с южной траектории. По словам генерала, это означает, что лидеры США не смогут должным образом отреагировать.

Российские кибератаки и противоспутниковые ракеты прямого взлета также, по мнению Ванхерка, вызывают серьезную озабоченность. Он упомянул и новые крылатые ракеты большой дальности, включая ракету воздушного базирования AS-23, которая может атаковать Соединенные Штаты из воздушного пространства России.

"Эта возможность бросает вызов нашей способности обнаруживать атаку и выстраивать эффективную защиту", — отметил генерал.

Говоря об угрозах с морской акватории, он упомянул поставленные на вооружение первые две подлодки с управляемыми ракетами класса "Северодвинск", которые могут атаковать "в пределах досягаемости крылатых ракет" и угрожать критически важной инфраструктуре "во время эскалации кризиса". Он уточнил, что новые субмарины будут оснащены гиперзвуковыми ракетами в ближайшие несколько лет.