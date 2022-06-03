МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в мае повысился до 48,5 пункта с апрельских 44,5 пункта, говорится в сообщении S&P Global. Фондовые индексы Азии растут вслед за США

"Индекс деловой активности с коррекций на сезонные изменения от S&P Global Russia составил 48,5 пункта в мае, увеличившись по сравнению с 44,5 пункта в марте. Последнее значение индекса сигнализировало об умеренном сокращении деловой активности в российском секторе услуг, которое было самым медленным с февраля. Тем не менее фирмы в очередной раз отметили слабый потребительский спрос, вызванный экономическими санкциями и влиянием инфляции на потребительские расходы", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.