МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, вносящий изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности, в частности, он предлагает освободить от налога доходы граждан от продажи золота в слитках в 2022-2023 годах, говорится в сообщении Минфина. Мишустин: россиян освободят от уплаты налога при переводе от брокера

"Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года (2022 и 2023 гг.) доходы физлиц от реализации золота в слитках", — говорится в сообщении.

Кроме того, удержание налога не будет производиться в 2022 году при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору, на указанную "промежуточную" дату исчисления.

"Также в 2022 году от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний", — сообщает министерство.

В части налога на прибыль организаций и страховых взносов законопроект вводит налоговые льготы для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции. Кроме того, перечень объектов, расходы на которые учитываются при налогообложении прибыли при их последующей безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность, дополняется инфраструктурными объектами.

Устанавливается повышающий коэффициент к расходам на приобретение российского радиоэлектронного оборудования и ПО, а также размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в отношении затрат на внедрение такого оборудования и программ.

Законопроект содержит ряд норм в части добычи полезных ископаемых. В частности, корректируется порядок определения суммы предельных расходов для исчисления минимального НДД. Вводится налоговый вычет по НДПИ при добыче многокомпонентной руды, содержащей молибден и медь, на территории Хакасии. Кроме того, Налоговый кодекс дополняется новым видом добытого полезного ископаемого "щебень", с установлением ограничения по размеру НДПИ.