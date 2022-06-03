МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Шестой пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине будет опубликован в официальном журнале Евросоюза и вступит в силу в пятницу. Постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в Люксембурге в четверг утвердили юридические тексты шестого пакета санкций против России. Политическое решение по шестому санкционному пакету было принято европейскими лидерами на внеочередном саммите в Брюсселе 30-31 мая.

В рамках нового пакета предусмотрены запреты на морские поставки российской нефти, однако исключение делается для нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба". Также санкции запрещают оказание услуг российскому нефтяному сектору, консультационных услуг российским операторам, страхование судов, перевозящих нефть из России в третьи страны.

"Предусмотрен запрет на импорт нефти из России по морю. Этот запрет, наряду с решениями Германии и Польши, к концу года на 92% сократят импорт российской нефти", — сообщили во французской делегации, добавив, что "эта мера будет дополнена запретом на импорт трубопроводной нефти из России, как только это станет возможно".

Ограничения в банковской сфере предполагают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и одного белорусского банка.

В новые списки персональных санкций Евросоюза попадут представители сил безопасности, военные, крупные бизнесмены, представители СМИ, члены их семей, — всего, предположительно, порядка 80 человек. Кроме того, ЕС запретит вещание на европейской территории "трех российских медиаорганизаций" за "распространение пропаганды".

Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.