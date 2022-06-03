МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Управление финансового надзора (FCA) уведомило группу "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) о прекращении программы депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 27 июня, говорится в сообщении компании. Лондонская фондовая биржа исключила ГДР "Акрона" из котировального списка

"ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"… обновляет информацию о прекращении своей программы депозитарных расписок (программа ДР). В ответ на запрос, направленный в… FCA об аннулировании листинга депозитарных расписок (ГДР) в официальном списке Лондонской фондовой биржи ММК получил от FCA указание, что аннулирование вступит в силу 27 июня", — говорится в сообщении.