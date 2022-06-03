МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Основатель производителя электромобилей Tesla миллиардер Илон Маск распорядился сократить "примерно 10% персонала" и приостановить найм сотрудников из-за опасений вокруг экономики. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо руководителям компании. СМИ: Маск "насильно" переводит Tesla с "удаленки"

"Гендиректор Tesla Илон Маск сообщил, что производителю электромобилей необходимо "сократить персонал примерно на 10%", — привоит агентство. Также в письме сообщается о необходимости "приостановить найм на работу по всему миру" в связи с сильными опасениями Маска по поводу экономики.

Tesla отказалась давать комментарии Рейтеру.