МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что республика готова поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи, обувь и кожаные изделия в рамках двустороннего экономического сотрудничества. В Иране назвали причину провала антироссийских санкций

"Третьим направлением сотрудничества (после энергетики и логистики) являются наши общие экономические потребности. Вам нужны фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, нужны многие другие позиции. И Исламская республика Иран готова все это поставлять в Россию", — заявил дипломат.

По словам Джалали, Иран в свою очередь надеется наладить экспорт российских товаров, в частности круп и технологий.