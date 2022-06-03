МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Москва рассматривает с партнерами возможность оплаты в рублях других товаров, не только газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Эксперт заявил о выходе российского бизнеса из "состояния шока"

"Как показывает практика расчетов за российский газ, большинство наших контрагентов согласились на новый формат взаимодействия… Что касается расширения сферы рублёвой оплаты за определенные категории российских товаров, то такие варианты всегда рассматриваются", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Она подчеркнула, что у Москвы нет сомнений в том, что Запад будет продолжать злоупотреблять своим положением в международной и финансовой системе.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что "если говорить реально, то Запад просто продолжит манипулирование в этой сфере с задействованием элементов шантажа, угроз… Это их традиционный подход ко всем, кто не угоден".

Захарова добавила, что Москва советует всем своим партнёрам, которые претендуют на проведение независимой внутренней, внешней политики, сделать соответствующие выводы.

"А мне кажется, они все уже сделали, судя по движению капиталов", — отметила она.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ сказала, что Россия намерена придерживаться курса на повышение доли национальных валют в торгово-экономических и инвестиционных отношениях со своими основными партнёрами в дальнейшем.