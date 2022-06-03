МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с сенегальским коллегой Маки Саллом заявил, что отношения России с африканскими странами находятся на новом этапе развития, Москва придает им очень большое значение. Президент Сенегала планирует встретиться с Путиным в Сочи

Российский лидер поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.

"Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом… Мы на новом этапе развития, предаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот", — подчеркнул Путин, отметив рост товарооборота на 34% в 2022 году.

Маки Салл в свою очередь заявил, что западные санкции против России лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что негативно сказалось на продовольственной безопасности региона. Глава Африканского союза рассчитывает найти способ вывести зерно из-под санкций.

"Санкции против РФ усугубили ситуацию, потому что у нас больше нет доступа к зерну, особенно к пшенице из России, и что самое главное, к удобрениям, что создает серьезную угрозу для продовольственной безопасности на континенте", — отметил президент Сенегала, — "есть две основные проблемы: это кризис и санкции, и нужно работать над разрешением двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций".