КИШИНЕВ, 3 июн — ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии принял решение увеличить базовую ставку на 3 процентных пункта — до 18,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции, сообщил на брифинге в пятницу глава ведомства Октавиан Армашу. Yahoo News Japan: антироссийские санкции ударят бумерангом по Европе

"Исполнительный комитет Национального банка Молдавии единогласно принял следующее решение: базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, устанавливается на уровне в 18,5% годовых, то есть увеличивается на 3 процентных пункта", — заявил Армашу.

Соответственно, на 3 процентных пункта увеличиваются процентные ставки по однодневным кредитам — до 20,5% годовых и по однодневным депозитам — до 16,5% годовых.

Решение было принято на базе нового прогноза по инфляции, который учитывает последствия пандемии и ситуацию в регионе из-за событий на Украине.

В 2020 году Национальный банк Молдавии на фоне пандемии коронавируса с марта по ноябрь снизил базовую ставку с 5,5% до 2,65%. В июле прошлого года ставка была увеличена до 3,65%, а в декабре – до 6,5%, в январе этого года — до 8,5%, в феврале — до 10,5%, в марте — до 12,5%, в мае — до 15,5%.