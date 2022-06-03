Евросоюз освободит украинских экспортеров от выплаты пошлин в июне
Евросоюз отменит ввозные пошлины на украинские товары 4 июня
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Временный режим, который предусматривает отмену экспортных пошлин на поступающие в Евросоюз украинские товары, начинает действовать в субботу четвертого июня. Об этом говорится в публикации официального журнала ЕС.
"Данный режим вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС. Он будет действовать до 5 июня 2023 года", — отмечается в документе.
В конце апреля Еврокомиссия предложила приостановить взимание пошлин на все импортируемые в Евросоюз украинские товары на год. В сообществе считают, что это решение позволит Украине "преодолеть ту сложную ситуацию, в которой оказались украинские экспортёры".