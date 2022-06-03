МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Временный режим, который предусматривает отмену экспортных пошлин на поступающие в Евросоюз украинские товары, начинает действовать в субботу четвертого июня. Об этом говорится в публикации официального журнала ЕС. Песков: Лавров обсудит вопросы вывоза украинского зерна в Турции

"Данный режим вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС. Он будет действовать до 5 июня 2023 года", — отмечается в документе.

В конце апреля Еврокомиссия предложила приостановить взимание пошлин на все импортируемые в Евросоюз украинские товары на год. В сообществе считают, что это решение позволит Украине "преодолеть ту сложную ситуацию, в которой оказались украинские экспортёры".