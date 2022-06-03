МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что страна планирует заключить международные договоры со странами Евросоюза и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 миллиардов долларов для помощи Украине. Цены на золото остаются стабильными перед выходом статистики по США

Ранее Киев оценил общие потери экономики страны на фоне спецоперации России в 600 миллиардов долларов.

"Нужно заключить международный договор со страной, хранящей это имущество (золотовалютные резервы – ред.)… Потому что перебить иммунитет на уровне национального законодательства почти невозможно. А когда это международный договор – это работает", – заявил Малюська, отметив, что одно государство не может отнять имущество у другого государства.

По словам министра, половина замороженных золотовалютных резервов России находится в США, Великобритании, Швейцарии.