МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае снизился до 55,9% с 57,1% в апреле, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Безработица в США сохранилась на уровне апреля в мае

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 56,4%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны в апреле вырос до 50,2% с 49,5% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.