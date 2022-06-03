МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ответственным за нагнетание панических настроений на мировых рынках и рост цен на энергоресурсы стоит считать Евросоюз, обвинения в адрес России безосновательны и продиктованы русофобскими настроениями, заявили в МИД РФ. Эксперт рассказал о влиянии санкций на укрепление рубля

"Представленные материалы не только свидетельствуют о безосновательности подобных обвинений, замешанных на оголтелой русофобии, но и прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Министерство также опубликовало материалы "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности", которые подробно излагают причины мирового кризиса в сфере продовольствия и энергетики.

"Очевидно, что именно Евросоюз, вводя или планируя введение односторонних санкций в отношении поставок российских энергоносителей, политизирует энергосферу, пытается использовать взаимозависимость потребителей и поставщиков энергоресурсов в качестве инструмента политического давления", — говорится в опубликованном на сайте МИД материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности".

В ведомстве подчеркнули, что решение о частичном запрете импорта в ЕС российской нефти показывает, что союз продолжает такую политику, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, добавили в МИД РФ.

"В некоторых столицах ЕС это хорошо понимают. Поэтому, в частности, на фоне заявлений об отказе от российских энергоресурсов ряд стран объединения сейчас, наоборот, в реальности наращивают закупку российского природного газа для его закачки в свои ПХГ", — сообщают в ведомстве.

"Мировой спрос на него в 2022 году превысит предложение (436 миллионов тонн против 410 миллионов тонн), новые проекты заработают не ранее 2024 года, а действующие смогут обеспечить до этого срока наращивание поставок максимум на 10,6 миллиона тонн (15 миллиардов кубометров) в год", — также отметили в МИД России.