2022-06-03T20:09:19+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220603/837081124.html
Путин: продовольственный кризис в мире стал зарождаться во время пандемии
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ПУТИН: СИТУАЦИЯ С ПРОБЛЕМАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МИРЕ НАЧАЛА СКЛАДЫВАТЬСЯ ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО СПЕЦОПЕРАЦИИ — ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ПРАЙМ, 03.06.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПУТИН: СИТУАЦИЯ С ПРОБЛЕМАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МИРЕ НАЧАЛА СКЛАДЫВАТЬСЯ ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО СПЕЦОПЕРАЦИИ — ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ