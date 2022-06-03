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2022-06-03T20:26:59+03:00

2022-06-03T20:09:19+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220603/837081124.html

Путин: продовольственный кризис в мире стал зарождаться во время пандемии

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: СИТУАЦИЯ С ПРОБЛЕМАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В МИРЕ НАЧАЛА СКЛАДЫВАТЬСЯ ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО СПЕЦОПЕРАЦИИ — ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ПРАЙМ, 03.06.2022

экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60