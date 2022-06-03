Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна
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https://1prime.ru/state_regulation/20220603/837081215.html
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РФ НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЫВОЗУ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА — ПУТИН
https://1prime.ru/state_regulation/20220603/837081215.html
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