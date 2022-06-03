МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Нынешний кризис происходит из-за ошибочных действий, в том числа США, а не из-за спецоперации на Украине, это признали "люди порядочные в Штатах" и американский министр финансов, рассказал президент России Владимир Путин. Путин: продовольственный кризис в мире стал зарождаться во время пандемии

Путин отметил, что за неполных два года с февраля 2020 года по конец 2021 года денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона долларов.

"Это беспрецедентная работа их печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти в Штатах исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно", — сказал глава российского государства в интервью телеканалу "Россия 24" .

Однако, по словам президента, это оказалось не так.

"И собственно говоря, люди порядочные в Штатах, такие тоже есть, министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка финансовых и экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине", — заявил российский лидер.