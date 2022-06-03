В ФАО заявили об опасности не получить удобрения из России и Белоруссии
ФАО: мир столкнется с большой проблемой, если не получит удобрения из России и Белоруссии
Читать 1prime.ru в
ООН, 3 июн — ПРАЙМ. Мир вскоре может столкнуться с серьезной проблемой, если не получит удобрения от основных стран-экспортеров, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро.
"Если в следующие месяц-два мы не сможем получить удобрения от ключевых стран-экспортеров, мы столкнемся с существенными вызовами", — сказал Тореро на брифинге, имея в виду Россию и Белоруссию.