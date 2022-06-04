МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Украинский кризис открыл глаза на "тревожны факт" для настоящего и, прежде всего, для будущего: Россия изолирована от Запада, а Запад изолирован от всего мира, заявил в статье для издания Giornale экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. NYT рассказала об "опасной затее" Запада в отношении России

"Украинский кризис выявил очень горькую реальность. Реакция Запада была твердой, но что мы подразумеваем под Западом? Соединенные Штаты, Европа, некоторые страны Тихоокеанского региона, традиционно связанные с Соединенными Штатами, такие как Австралия и Япония. Это еще очень мало в масштабах мира", — отметил он.

Берлускони напомнил, что даже такая важная страна НАТО, как Турция, которая внесла свой вклад в защиту Украины, предоставив Киеву очень эффективные системы вооружения, отмежевалась от санкций, введенных Западом.

"Еще раз сожалею, что мои попытки привести Россию в лагерь Запада бойкотируются некоторыми европейскими лидерами. Если бы нам это удалось, европейский сценарий сегодня был бы совсем другим", — добавил он.

По словам политика, крупнейшие страны мира, Китай, Индия, Россия и десятки других азиатских, африканских, латиноамериканских государств в данный момент не на стороне Запада.

"Это правда, что "свободный мир" по-прежнему производит большую часть ВВП планеты сегодня, но это только один аспект, каким бы важным он ни был, и не факт, что ему суждено существовать вечно", — пишет Берлускони. Более того, с демографической точки зрения большинство западных стран находятся в находятся в том же состоянии или в состоянии сокращения, в то время как в остальном мире, особенно в Африке, наблюдается стремительный рост населения, отметил он.

"Конфликт на Украине парадоксальным образом привел Европу и весь Запад к единству языка и цели, о которых некоторое время не знали", — заключил экс-премьер.