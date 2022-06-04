МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Власти Витебской области Белоруссии сняли запрет на вывоз продуктов питания для физических лиц, выезжающих в Литву и Латвию, до конца 2022 года, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на соответствующее решение Витебского облисполкома. Правительство одобрило финансовую поддержку туристической отрасли

Как сообщает издание, ранее белорусское правительство ограничило физическим лицам вывоз за пределы ЕАЭС таких товаров, как, в частности, мука, гречка, рис, овсянка, манка, перловка, пшено, макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, мясные, молочные и рыбные консервы. Этих продуктов можно было вывозить не более килограмма, литра или трех банок, а в случае муки — двух килограммов.

"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года №224 не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию, Литву в срок по 31 декабря 2022 года", — говорится в документе, текст которого приводит агентство.

Отмечается, что ранее власти Витебской области уже разрешали физлицам вывозить продукты без ограничений до 15 мая, а теперь такая возможность продлена для них до конца этого года. Власти Гродненской области также разрешили вывозить продукты из Белоруссии без ограничений до конца этого года, сообщает агентство.