Sputnik Беларусь: Витебской области разрешен вывоз продуктов Литве и Латвии до конца года
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Власти Витебской области Белоруссии сняли запрет на вывоз продуктов питания для физических лиц, выезжающих в Литву и Латвию, до конца 2022 года, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на соответствующее решение Витебского облисполкома.
Как сообщает издание, ранее белорусское правительство ограничило физическим лицам вывоз за пределы ЕАЭС таких товаров, как, в частности, мука, гречка, рис, овсянка, манка, перловка, пшено, макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, мясные, молочные и рыбные консервы. Этих продуктов можно было вывозить не более килограмма, литра или трех банок, а в случае муки — двух килограммов.
"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совмина от 12 апреля 2022 года №224 не распространяется на товары, приобретенные физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Латвию, Литву в срок по 31 декабря 2022 года", — говорится в документе, текст которого приводит агентство.
Отмечается, что ранее власти Витебской области уже разрешали физлицам вывозить продукты без ограничений до 15 мая, а теперь такая возможность продлена для них до конца этого года. Власти Гродненской области также разрешили вывозить продукты из Белоруссии без ограничений до конца этого года, сообщает агентство.
https://1prime.ru/state_regulation/20220604/837083525.html