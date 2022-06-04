МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости прекращения "мировой хлебной войны", связанной с нынешним зерновым кризисом. СМИ: в Витебской области разрешили вывоз продуктов в Литву и Латвию

"Мировая хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем", — заявил Ди Майо, выступая на публичном мероприятии в субботу.

По словам главы итальянского МИД, многое в этой ситуации зависит от позиции президента РФ Владимира Путина. В этой связи он призвал российского лидера "как можно скорее достичь мирного договора, который проходит через договор о зерне".

На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.

В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.