МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Евросоюз работает над очередным, седьмым пакетом санкций в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. СМИ: в Витебской области разрешили вывоз продуктов в Литву и Латвию

"Конечно, да", — заявил Яблоньский, отвечая на вопрос, началась ли уже работа над очередным пакетом санкций.

Он высказал пожелание, чтобы санкции коснулись поставок газа из России, отключения от системы SWIFT очередных российских банков.

"Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о "Газпромбанке". Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности", — сказал замминистра.

Он добавил, что помимо официальных санкций Польша считает необходимой конфискацию, а не только замораживание, российских активов в ЕС. "По этому вопросу уже ведутся работы", — сказал Яблонский.

Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.