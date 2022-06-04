МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на пшеницу упали на 10% до уровня апреля после заявлений президента России Владимира Путина о готовности обеспечить провоз зерна из украинских портов, если Украина разминирует порты, сообщает ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti. Forbes: Илон Макс потерял почти 17 миллиардов долларов за один день

Ее аналитики обработали данные Чикагской торговой палаты, где цена фьючерса на пшеницу на закрытии торгов составила 10,4 доллара за бушель (27,2 кг), понизившись на 10% за три дня. Цены на кормовую кукурузу упали до 7,27 доллара за бушель из-за снижения на 6,4% за 3 дня.

"Выход судов из портов Черного моря означает опорожнение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 миллионов тонн зерновых, включая пшеницу, ячмень и кукурузу, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада угрожает вызвать беспорядки и голод", — заявили в Coldiretti.

В число наиболее зависимых от поставок российского и украинского зерна стран, подчеркивает ассоциация, входят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60%. Также к ним относятся Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан. На самом деле, динамика цен означает не преодоление трудностей, а, скорее, повышенный интерес к спекулятивному рынку сельскохозяйственных товаров, который воспользовался достигнутыми высокими значениями для получения прибыли, отмечают аналитики.

В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.

На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.