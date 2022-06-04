МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Анкара рассчитывает определить механизм по "зерновому вопросу" в ходе планируемого визита главы МИД РФ Сергея Лаврова, на начало процесса уйдет 3-5 недель, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын. Белоруссия разработает законопроект о легализации "параллельного импорта"

В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Президент РФ также добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ — через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.

"В ходе визита господина Лаврова мы рассчитываем быстро разобраться с различными аспектами этого вопроса, принять решение и как можно скорее начать процесс в рамках определенного протокола и меморандума о взаимопонимании. Даже если мы договоримся по основным вопросам, наверное, на начало процесса уйдет еще 3-5 недель. Время играет против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку того коридора, выход судов. Поэтому чем раньше мы начнем, тем лучше", — приводит слова Калына газета Star.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Лавров посетит Анкару 8 июня, обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в числе прочего, ситуацию на Украине.

На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги Путин отмечал, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.