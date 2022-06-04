МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. В Белоруссии разработают проект закона, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram. Анкара надеется определить механизм решения "зернового вопроса"

"Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине", — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что "тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам".

"Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", — сообщили в правительстве Белоруссии.