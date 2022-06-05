МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Возможность снизить зависимость от импорта появилась у Москвы благодаря росту промышленности последних лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Рейтер: США разрешили Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

"Благодаря активному промышленному росту последних лет у нас есть возможность снизить зависимость от импорта", — написал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что в условиях санкций и сложной логистики многие отрасли российской промышленности работают на импортозамещение. В Москве обрабатывающей промышленностью занимаются больше 3 тысяч предприятий.

"В столице производят роботов, 3D-принтеры, лифты, детали двигателей, стройматериалы, проектируют самолеты, ракета-носители и многое другое", — отметил Собянин.

Он добавил, что многие компании выпускают импортозамещающее лазерное, вентиляционное, промышленное оборудование. Например, продукция "Москабельмета", созданная из отечественных материалов, использовалась при строительстве московского метро.