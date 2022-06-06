МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рейтинг высокооплачиваемых московских вакансий в июне возглавляет разработчик сайтов в медицинской компании, оклад составит от 280 тысяч рублей, выяснили аналитики сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), исследование имеется в распоряжении РИА Новости. Работникам подсказали, как добиться индексации зарплаты, если шеф против

"Ведущий Frontend-разработчик требуется в одну из технологичных медицинских компании, ему готовы предложить от 280 тысяч рублей… От соискателя требуется соответствующий опыт работы, а плюсом станет опыт в управлении небольшой командой", — сообщили специалисты, проанализировав базу июньских предложений в Москве.

Зарплату от 200 тысяч рублей может получать стоматолог-терапевт с опытом работы от года, имеющий документы, подтверждающие квалификацию, владение современными методами лечения и знание способов и техники оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. "Доход до 250 тысяч рублей может получать врач-нарколог, который будет заниматься диагностикой и лечением зависимостей и психиатрических расстройств, мотивационной работой с пациентами и их родственниками", — говорится в исследовании.

На должности прораба отделочных работ можно будет получать 150-250 тысяч рублей. У соискателя должен быть опыт работы прорабом от одного года, при этом он должен уметь правильно рассчитывать материалы, знать технологии выполнения ремонтных работ. Меньше — 160-190 тысяч рублей — сможет получать консультант 1С. От кандидата ждут наличия релевантного опыта от двух лет.

На оклад 200 тысяч рублей может рассчитывать главный инженер проекта в строительно-монтажную компанию, специалист должен иметь высшее образование, знать нормативную базу, технический английский и иметь стаж работы от 8 лет.

Логист отдела международных перевозок сможет получать 150-200 тысяч рублей, для этого у него должен быть опыт работы в международных перевозках и знание нормативных актов для международных автомобильных перевозок. Столько же сможет получать геодезист в крупной строительной компании. "Специалист будет заниматься работой с теоделитом, тахометром, также разбивкой границ участка. Главное требование к соискателю — опыт работы от года на монолитном строительстве", — отмечается в исследовании.