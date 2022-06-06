АНКАРА, 6 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Турции Нуреддин Небати прогнозирует инфляцию на уровне 48-49 процентов к концу 2022 года, на конец 2023 года он ожидает ее снижения до отметки 19,9 процента, по его словам, изменение учетной ставки в краткосрочной перспективе не рассматривается. Стало известно о схеме вывоза украинского зерна с участием Турции

Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле, сообщил ранее Институт статистики страны. Центробанк Турции в мае повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. Учетную ставку в этом году регулятор держит неизменной — 14%.

"К концу 2022 года, по прогнозам, инфляция составит 48-49 процентов, 19,9% — на конец 2023 года", — приводит слова Небати газета Milliyet.

Министр также заявил, что "в краткосрочной перспективе не рассматривается ни повышение процентной (ЦБ Турции — ред.) ставки, ни ее снижение".

В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.