МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий выдвинул предложение подумать над целесообразностью участия России во Всемирной торговой организации (ВТО) в нынешних геополитических реалиях. В ЮАР считают Африку "самодостаточным" континентом

"Анализ ведется. Как вы знаете, ЛДПР довольно скептически относится к членству России в ВТО и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В марте депутаты фракции уже ставили вопрос о выходе России из ВТО. Россия долго — почти 17 лет — добивалась вступления в эту организацию, следуя в русле задач по улучшению инвестиционного климата и тенденциям экономической интеграции. Но сегодня геополитические реалии стали иными. Запад развязал настоящую экономическую войну против нас, причем противоправно, вероломно, сломав все международные нормы. Где была ВТО со всеми своими правилами? Здесь действительно есть вопросы. Есть вопросы и защиты интересов наших производителей и экспортеров. Все это необходимо глубоко проанализировать на предмет оставшихся плюсов и минусов для нашей страны", — отметил политик в интервью РИА Новости.

По словам Слуцкого, похожая ситуация складывается и в ВОЗ. Лидер ЛДПР подчеркнул присутствие "двойных западных стандаров, политизированных и дискриминационных подходов" в действиях организации.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.