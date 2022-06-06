МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Решение Европейского союза об отмене пошлин на украинские товары не поможет нарастить торговлю с сообществом из-за квот. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа. На Украине заявили о возможности полностью отказаться от импорта газа

"Будет все так, как и раньше, поскольку зона свободной торговли (ЗСТ) с ЕС работает уже больше пяти лет, большая часть пошлин и так были отменены в рамках этой ЗСТ. Сегодня идет речь об остатках пошлин, которые тогда не были учтены", — сообщила Пидласа, указав, что квоты исчерпываются за первые две недели января

По словам депутата, Великобритания также сохрнила квоты на украинские товары.

Пидласа отметила, что в 2022 году, украинский экспорт в Евросоюз и Великобританию снизится. В частности, будут сведены к нулю поставки фруктов и овощей, а также томатной пасты, так как, в основном, они производились в Херсонской области.