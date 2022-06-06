МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила кабмину рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала. Она предлагает разрешить семьям использовать средства для оказания ребенку медицинской помощи, следует из ее доклада за 2021 год. Мишустин поручил продлить компенсации затрат бизнеса по СБП

"Рассмотреть вопрос… о предоставлении семьям с детьми возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на оказание ребенку медицинской помощи", — говорится в рекомендациях для правительства.

По словам Москальковой, количество жалоб на лекарственное обеспечение в 2021 году выросло в 3 раза по сравнению с 2020 годом. Она отметила, что граждане оставляли заявки, связанные с несвоевременным обеспечением лекарственными препаратами для лечения хронических заболеваний, а также со сложностями при обеспечении жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами и их недоступностью ввиду роста цен.

Также омбудсмен обозначила проблему длительных сроков процедуры закупа лекарственных препаратов.