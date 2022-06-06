Москалькова предложила расширить возможности использования маткапитала
Омбудсмен Москалькова предложила разрешить использовать материнский капитал для лечения детей
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила кабмину рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала. Она предлагает разрешить семьям использовать средства для оказания ребенку медицинской помощи, следует из ее доклада за 2021 год.
"Рассмотреть вопрос… о предоставлении семьям с детьми возможности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на оказание ребенку медицинской помощи", — говорится в рекомендациях для правительства.
По словам Москальковой, количество жалоб на лекарственное обеспечение в 2021 году выросло в 3 раза по сравнению с 2020 годом. Она отметила, что граждане оставляли заявки, связанные с несвоевременным обеспечением лекарственными препаратами для лечения хронических заболеваний, а также со сложностями при обеспечении жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами и их недоступностью ввиду роста цен.
Также омбудсмен обозначила проблему длительных сроков процедуры закупа лекарственных препаратов.