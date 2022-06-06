МОСКВА. 6 июн — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за май 2022 года вырос в рублях на 1,471 триллиона рублей — до 12,476 триллиона, в долларах — на 42,771 миллиарда, до 197,725 миллиарда, следует из сообщения Минфина. В Белоруссии оценили объемы запасов сахара и соли в стране

"По состоянию на 1 июня 2022 года объем ФНБ составил 12 475 931,9 миллиона рублей, или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год… что эквивалентно 197 724,7 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 9,229 триллиона рублей, что эквивалентно 146,276 миллиарда долларов, или 6,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

По состоянию на 1 мая 2022 года объем ФНБ составлял 11,005 триллиона рублей, что было эквивалентно 154,953 миллиона долларов, или 8,3% ВВП, прогнозируемого на текущий год. Объем ликвидных активов фонда месяцем ранее составлял 7,876 триллиона рублей, или 5,9% ВВП.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июня было размещено 51,585 миллиарда евро, 5,566 миллиарда фунтов стерлингов, 809,8 миллиарда японских иен, 309,720 миллиарда китайских юаней, 252,8 миллиона рублей, 554,910 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 529,5 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 301,9 миллиарда рублей и 2,292 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,339 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 23,516 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов долларов в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", и еще 250 миллиардов в привилегированные акции ОАО "РЖД".

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 11,518 миллиарда рублей, что эквивалентно 140,8 миллиона долларов.