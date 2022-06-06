МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество, заявил глава РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Медведев назвал цель шестого пакета европейских санкций

Путин выразил уверенность в том, что 2020-е годы станут для России периодом укрепления экономического суверенитета. По его словам, собственная инфраструктура и технологическая база РФ будут развиваться ускоренными темпами, значительно вырастет уровень подготовки специалистов, в стране сформируется независимая и эффективная финансовая система.

"При этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество", — заявил глава государства.

Напомним, что юбилейный, 25-й по счету ПМЭФ-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.