МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Все российские вузы были исключены из Болонского процесса, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в ходе расширенного заседания Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Слуцкий предложил переосмыслить присутствие России в ВТО

Отмечается, что такое решение было принято Болонской группой 11 апреля.

"11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса", — рассказал Афанасьев.

Он уточнил, что фактически все ректоры и руководители российских вузов поддержали спецоперацию РФ на Украине, подписавшись под обращением Российского союза ректоров. Таким образом, все образовательные организации страны были исключены из Болонского процесса.

"Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё", — сказал замминистра.