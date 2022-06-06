МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Правительство России выделит 900 миллионов рублей на внедрение цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Мишустин поручил продлить компенсации затрат бизнеса по СБП

"По поручению президента правительство ведет работу по обеспечению развития нашего агропромышленного комплекса с учетом использования информационных технологий, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Выделим из бюджета более 900 миллионов рублей на применение цифровых технологий в сельском хозяйстве", — заявил премьер.

Это решение сделает данные Минсельхоза доступными в реальном времени всем заинтересованным участникам отрасли. Так, в качестве эксперимента для повышения точности оценок урожая технологии искуственного интеллекта внедрят в Воронежскую, Курскую, Брянскую, Тульскую, Нижегородскую и Московскую области, а также в Пермский край и Татарстан.

Кроме того, планируется запустить работу реестра федеральной собственности АПК для объединения разрозненных сведений с целью упрощения принятия решений.

"В результате государственная система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности станет более точной", — ожидает Мишустин.