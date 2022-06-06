МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проблем с вывозом украинского зерна не существует и РФ не препятствует этому. Суда с зерном смогут выходить из портов без всяких проблем, если Украина их разминирует, отметил он. Президент России также добавил, что зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый недорогой способ — через Белоруссию, но тогда нужно снять санкции.

"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно — ред.). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим "дружественным" соседям", — приводит слова Зеленского "РБК Украина".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем он выдвинул условие, чтобы порты ФРГ, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.