МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск предупреждает, что украинское зерно может угрожать положению польских фермеров. Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию

Польша после начала российской спецоперации активно включилась в транзит зерна с Украины через свою территорию, так как Украина столкнулась с невозможностью вывозить зерно по морю, в частности на Ближний Восток и в Северную Африку.

"Сигнал, который я получил, — это обеспокоенность, связанная с неожиданной конкуренцией. Пока мы говорим о кукурузе, но, в общем, речь идет о зерне, которые идут с Украины", — заявил Туск на пресс-конференции после визита в одно из фермерских хозяйств Польши.

Он опасается, что часть зерна, идущего транзитом через Польшу, могут продавать на территории республики.

"Есть война, есть, как вы знаете, блокада портов, и все больше транспортов идет с Украины через Польшу в другие страны. Но, к сожалению, с точки зрения польских фермеров это означает, что часть этого зерна и кукурузы будет продана здесь, в Польше, по ценам значительно ниже. Это делает рентабельность производства польского фермера очень хлопотной", — сказал Туск.

"Все мы хотим всем помогать Украине, это не подлежит дискуссии, но это нужно организовать так, чтобы помощь Украине не означала каких-то очень серьезных потерь для польских фермеров. Власти должны учитывать эту неожиданную проблему, потому что мы хотим помогать, но мы также должны заботиться о своих людях", — заключил он.

В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ — через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.

На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.