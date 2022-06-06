МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. МИД РФ расширил стоп-лист в отношении граждан США, в список внесен еще 61 человек, в том числе министры финансов и энергетики США, говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства в понедельник. Захарова: авторы антироссийских санкций на Западе просчитались

"В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в стоп-лист вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках", — говорится в заявлении.

В списке фигурируют такие личности, как министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, министр финансов Джанет Йеллен, а также президент и старший исполнительный директор компании Fitch Group Пол Тейлор и старший исполнительный директор компании Moody's Роб Фаубер.