МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду созывает во вторник, 7 июня, заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить проблему продовольственной безопасности, сообщила пресс-служба администрации главы республики. Сербия оценила потери из-за санкций на российскую нефть

"Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности во вторник, 7 июня. В ходе встречи компетентные государственные органы представят информацию о предпринимаемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности и поддержке агропродовольственного сектора", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на заседании правительства 18 мая обратилась к министерству сельского хозяйства с просьбой подготовить стратегию обеспечения продовольственной безопасности в условиях кризиса.

Ранее Молдавия уже предприняла ряд мер. Комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь, свеклу и подсолнечное масло. С 1 марта из страны запрещено вывозить пшеницу и сахар.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.