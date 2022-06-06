МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. США считают, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию не решит проблему экспорта зерна с Украины, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. Зеленский: Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию

Ранее Лавров сообщил, что в ходе предстоящего визита в Турцию во вторник планирует проработать варианты по решению этой проблемы.

Прайс со своей стороны отметил, что США будут следить за визитом Лаврова в Турцию, но считают, что одна поездка вопрос экспорта зерна с Украины не разрешит. "Я уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль", — заявил Прайс.

Он отметил, что Вашингтон продолжает работать с ЕС, ООН и Турцией для разрешения проблемы.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.