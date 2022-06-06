МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что представители правящей Консервативной партии в Британии не смогли собрать достаточно голосов для того, чтобы вынести вотум недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону. МИД внес в стоп-список еще 61 американского гражданина

Внутри партии был преодолен порог, который необходим для проведения голосования по доверию Джонсону, сообщил в понедельник утром Брейди.

Голосование прошло тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

"Триста пятьдесят девять голосов было подано. Не было недействительных бюллетеней. Голоса за доверие Борису Джонсону — 211, голоса против — 148. Таким образом, я могу объявить, что парламентская партия доверяет (премьер-министру — ред.)", — заявил Брейди, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.

Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть 180 голосов. До этого СМИ сообщали, что, согласно партийным правилам, если Джонсону удастся сохранить пост, он будет под защитой от проведения такой же процедуры на год.

Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила значительно меньше голосов за вынесения ей вотума недоверия (200 голосов против, 117 за), однако через несколько месяцев в 2019-м все равно покинула пост.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за с коронавирусом. Ситуация стала хуже, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

Премьер заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.