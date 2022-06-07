МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Конфискация западными союзниками российского имущества и активов для передачи Украине, о планах которой заявили власти Канады, незаконна по действующему международному законодательству, для этого требуется формальное объявление войны, рассказал РИА Новости профессор международного права Университета Иллинойса Францис Бойл. Захарова: авторы антироссийских санкций на Западе просчитались

Ранее в мае министр финансов Христя Фриланд заявила, что Канада считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над соответствующим законопроектом.

"В нынешней ситуации экспроприация российских активов, их конфискация и продажа для передачи Украине была бы незаконна", — сказал эксперт РИА Новости. По его словам, такие действия со стороны США, ЕС или их союзников будут являться нарушением международного права.

"В соответствии с международными законами войны, для конфискации имущества необходимо формальное объявление России войны любой из этих стран. И даже в этом случае их руки все равно будут связаны требованиями собственных конституций", — рассказал юрист.

По его словам, если же конфискация произойдет "без формального объявления войны, Россия будет иметь возможность принятия контрмер против стран, изъявших ее имущество".

Палата общин Канады продолжила в понедельник обсуждение законопроекта — дополнений в бюджет страны, который помимо прочего должен разрешить властям конфискацию российских активов для их продажи и передачи Украине.

Ранее палата представителей США также одобрила законопроект, разрешающий властям США конфискацию имущества находящихся под антироссийскими санкциями лиц для оказания на вырученные средства помощи Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.