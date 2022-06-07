МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Euroclear заблокировал активы на сумму около 27 миллиардов долларов, активы нерезидентов в Национальном расчетном депозитарии, попавшие под ограничения, превышают 85 миллиардов долларов, приводит данные в своем обзоре аналитик, главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Американский эксперт дал оценку планам Запада конфисковать активы России

Депозитарий НРД, входящий в группу Московской биржи, в марте получил сообщение от Clearstream и Euroclear о блокировке счета, в результате чего российские инвесторы перестали получать дивиденды по иностранным акциям. В пятницу Евросоюз внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

"Euroclear заблокировал активы российских резидентов на 1,8 триллиона рублей, или около 27 миллиардов долларов (в основном, акции). В свою очередь объем активов нерезидентов, застрявших в НРД, превышает 85 миллиардов долларов до переоценки, из которых 48 миллиардов долларов приходятся на акции, остальные – облигации, в основном ОФЗ на 38 миллиардов долларов", — подсчитал эксперт.

"Наше предположение заключается в том, что большая часть держателей иностранных активов в НРД — это локальные банки, управляющие компании (УК), негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и физлица. Нерезидентов, то есть собственно иностранных держателей, очень мало, в основном они держат деньги на зарубежном рынке через Euroclear и составляют основную часть держателей внешнего долга России в валюте", — пояснил главный инвестиционный стратег компании.

Снятие санкций — очень долгий процесс, и среди физлиц страдают прежде всего держатели структурных нот и международных акций, купленных на внебиржевом рынке (ОТС), считает он. В рамках санкций ЕС также может рассматривать возможность конфискации этих активов, не исключил Луцко.

"После введения санкций против НРД на этой неделе локальные брокеры должны будут лишить обеспечения активы в евро, следующий шаг – активы в долларах, после того как госдеп США введет санкции против НРД, чего мы ожидаем в ближайшее время", — добавил он.