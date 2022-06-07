МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российские банки, попавшие под санкции, смогут избавляться от замороженных активов и не тратить средства на расчеты с кредиторами из "недружественных стран", пишет РБК со ссылкой на новый законопроект Минэкономразвития.

Для этого банкам предложили провести реорганизацию по специальной схеме.

Поправки в законодательство созданы с целью "снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств" и были согласованы другими министерствами и ведомствами. Документ получил одобрение правительственной комиссией по законопроектной деятельности и передан на рассмотрение в кабинет министров.

Итак, согласно закону, подсанкционные банки смогут провести нестандартную реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. после этого расчеты по долговым обязательствам перед клиентами-нерезидентами РФ будут исполняться только за счет активов новой компании, следовательно, замороженных.

Как следует из документа, поправки вступят в силу со дня официального опубликования закона, после процедур рассмотрения. Однако провести реорганизацию подсанкционные банки смогут до 1 июля 2023 года.

Кредитные организации смогут выделить отдельное юрлицо (но не банк) для перевода на него активов, имущества и обязательств с текущего баланса. Перечисление того, что можно будет "сбросить" при проведении реорганизации, должен быть согласован с Банком России. Как следует из текста документа, это может быть:

имущество, которым кредитная организация фактически не может распоряжаться из-за введенных санкций;

обязательства перед иностранными лицами из "недружественных" России стран, в том числе перед гражданами этих государств, компаний, зарегистрированных в этих юрисдикциях и ведущих там работу, либо подконтрольных структурам из "недружественных" стран.

Стоимость активов и имущества, которые будут переданы новому юрлицу, не может быть ниже величины выведенных по той же схеме пассивов.