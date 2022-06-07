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Медведев объяснил резкость своих постов в Telegram
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своих публикаций в Telegram. Медведев заявил, что "ненавидит" тех, кто желает уничтожить Россию... ПРАЙМ, 07.06.2022
экономика, новости, дмитрий медведев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своих публикаций в Telegram.
Медведев заявил, что "ненавидит" тех, кто желает уничтожить Россию и россиян.
"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России", — написал он в своем Telegram-канале.
"Пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", — добавил Медведев.
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