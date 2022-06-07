МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своих публикаций в Telegram. Медведев: Европа будет "рыскать по миру" в поисках качественной нефти

Медведев заявил, что "ненавидит" тех, кто желает уничтожить Россию и россиян.

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России", — написал он в своем Telegram-канале.

"Пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", — добавил Медведев.

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