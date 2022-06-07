МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Еще одна аудиторская компания – Ernst & Young (EY) — объявила о ребрендинге в России: она продолжит работу в стране под новым брендом Б1. Правительство просубсидирует рекламу российских брендов

"Компании под новым брендом Б1 продолжат работу с клиентами в качестве группы аудиторских и консультационных компаний, не входящих в международную сеть EY", — сообщают представители компании.

Б1 стала третьей крупнейшей международной аудиторской компанией, сменившей бренд. Ранее о ребрендинге объявили PwC ("Технологии Доверия") и Deloitte ("Деловые Решения и Технологии").

"Б1 продолжит оказывать услуги в России по четырем основным направлениям: аудит, консалтинг, стратегия и сделки, налоговые и юридические услуги", – отмечается в пресс-релизе, — "Наша экспертиза останется с нами навсегда, а новый бренд — это новый этап развития для наших сотрудников, наших клиентов и возможность в реализации новых проектов на благо общества".