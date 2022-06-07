МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Важно обеспечить рост доходов граждан, дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы бизнесу, а также поддержать потребительский спрос, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике", — подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что власти уже приняли ряд решений по этому вопросу. Одной из мер стала индексация на 10% пенсий, МРОТа и прожиточного минимума, а вслед за ними и других соцвыплат.

Несмотря на это, объем розничной торговли в номинальном выражении по итогам мая всё-таки сократится, отметил президент. Путин: ситуацию с инфляцией удалось взять под контроль

Глава государства также призвал Центральный банк и правительство обратить внимание на динамику кредитования бизнеса и выдачу ипотеки. По словам Путина, их темпы сократились, несмотря на снижение ключевой ставки и запуск программы господдержки.

"Давайте сегодня отдельно остановимся на том, как повысить эффективность этих мер", — предложил президент.

Кроме того, российский лидер заметил, что не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов. По его словам, предприятия выбрали менее половины средств, предусмотренных на эту льготу в федеральном бюджете — 137 миллиардов рублей из 350 миллиардов.

Путин призвал разобраться в причинах такой ситуации, а также плотнее работать с бизнесом и детально доносить информацию до компаний на местах.