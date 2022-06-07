МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости гарантировать безопасность возможных морских коридоров из Одессы для экспорта зерна. "Лукойл" остановил листинг ADR и акций на Лондонской фондовой бирже

"Разумеется, это непросто, потому что есть простые условия, которые мы можем описать, которые сделали бы возможным экспорт, но должно быть также гарантировано, что освобожденными транспортными коридорами не воспользовались злонамеренно для российской военной агрессии против Украины через эти коридоры. Это являются частью подготовки таких договоренностей", — заявил Шольц на пресс-конференции в Вильнюсе, где проходит встреча лидеров ФРГ, Латвии, Литвы и Эстонии.

Канцлер отметил, что есть другие пути для обеспечения экспорта — наземным транспортным, речными перевозками, через порты в восточной Балтике. При этом он добавил, что при возможном использовании территории Белоруссии для доставки зерна в прибалтийские порты, такая договоренность не должна использоваться как "предлог" для отмены санкций, введенных против Белоруссии.

Шольц также отверг заявления Москвы, что проблема возможного дефицита продовольствия в мире связана с санкциями.

"Россия ответственна за то, что есть такая угроза. Не санкции, а российская война привела к тому, что у нас есть такая проблема", — заявил Шольц.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.