МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который наделяет президента РФ правом вводить специальные меры для обеспечения финансовой стабильности страны в целях противодействия действиям недружественных государств. Третье чтение запланировано на 8 июня. Путин призвал обеспечить рост доходов россиян

Документ позволяет президенту РФ устанавливать запреты и ограничения на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также особенности исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства и проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения специальных разрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.

Вводимые главой государства меры также могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций.

Помимо этого, могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ. При этом президент будет вправе передать осуществление отдельных предоставляемых ему полномочий правительству и Банку России.

Данные изменения подготовлены по предложениям правительства и Банка России. Они связаны с реализацией тех антисанкционных мер, которые "по большому счету уже воплощены в указах президента, принятых за последнее время, в течение последних трех месяцев", пояснял 24 мая на заседании комитета Госдумы зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, возможность принятия таких мер предусмотрена "127-м законом, но через норму, которая не носит конкретный характер: через… иные меры, определенные указом президента".

В ходе подготовки обсуждения тех антисанкционных мер, которые реализованы в указах президента, включая снижение нормы обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%, "было определено, что такого рода меры целесообразно с точки зрения восприятия обществом конкретизировать в отдельной норме 127-го закона, что и было сделано", добавлял Гузнов.

ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА ПЕРЕВОД ОСТАТКОВ НАКОПЛЕНИЙ ЛИКВИДИРУЕМЫХ НПФ НА СЧЕТА ГРАЖДАН В ПФР

Госдума приняла во втором чтении законопроект об использовании средств пенсионных накоплений ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов (НПФ), оставшихся после расчетов с кредиторами.

Документ предусматривает направление средств пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов НПФ, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), Пенсионному фонду России (ПФР) для учета на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, заключивших договор об обязательном пенсионном страховании с ликвидируемым НПФ.

Сумма таких средств, полученных ПФР от конкурсного управляющего (ликвидатора) такого НПФ должна отражаться в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица в качестве результата инвестирования страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. А если в индивидуальный лицевой счет застрахованного лица включены сведения о его смерти, то эти средства будут зачислены в резерв по ОПС, а затем выплачены правопреемникам умершего в случае их обращения за соответствующей выплатой в ПФР.

Редакция первого чтения предполагала направление таких средств в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН), формируемый Агентством по страхованию вкладов. Причем эти средства должны затем были направляться на выплату гарантийного возмещения застрахованным лицам в системе ОПС, а также на финансирование расходов, связанных с обеспечением функционирования системы гарантирования прав застрахованных лиц.

Однако против такого подхода выступило правительство РФ, предложившее передать соответствующие средства не в распоряжение АСВ, а Пенсионному фонду РФ для учета на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, заключивших договор об ОПС с ликвидированным НПФ. И соответствующие поправки кабмина были поддержаны депутатами при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПРОЕКТ О ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ФИЗЛИЦАМИ

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, разрешающий регистрировать товарные знаки физическим лицам, в том числе, самозанятым гражданам.

Как ранее отмечал глава комитета Павел Крашенинников, сегодня регистрация товарного знака на имя физлиц допускается в таких государствах, как Австрия, Германия, Китай, США, в связи с чем иностранные граждане оказываются наделенными правом регистрации товарного знака в РФ без подтверждения статуса ИП.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить равенство правового положения российских и иностранных граждан в части возможности осуществления ими исключительных прав на товарный знак, отмечал политик.

Кроме того, законопроект содержит положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. На сегодняшний день есть два нематериальных актива, в отношении которых банки видят дополнительные риски: компьютерные программы и базы данных. По ним у кредитных организаций нет возможности проверить, выдавался уже заем другим банком или нет. Законопроект исправляет эту ситуацию.

Сейчас если программа или база данных зарегистрирована Роспатентом (регистрация происходит по желанию правообладателя), банк может обратиться к ведомству и получить подтверждение, что объект существует, а потенциальный клиент — его правообладатель. Документом предлагается создать "вторую ступень" гарантий для банков — сделать обязательной регистрацию залога прав на такие объекты. При этом в отношении программ, которые правообладатель не регистрировал в Роспатенте, регистрация залога требоваться не будет, поясняется на сайте Минэкономразвития.

Предполагается, что законы должны вступить в силу со дня их официального опубликования.